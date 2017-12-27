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Eşi ve 3 çocuğunu bıçakla 2 saat rehin tuttu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da eşi ve 3 çocuğunu evde ekmek bıçağıyla rehin alan işsiz Mustafa T

27 Aralık 2017 12:53

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da eşi ve 3 çocuğunu evde ekmek bıçağıyla rehin alan işsiz Mustafa T. (41), polisin yaklaşık 2 saatlik çabasının ardından teslim oldu.
Psikolojik sorunları olduğu belirtilen işsiz Mustafa T., Eyüp Nebi Mahallesi\'ndeki evinde mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla adları öğrenilmeyen eşi ve 3 çocuğunu bir odaya kilitledi. Evin çatısına çıkıp elindeki bıçakla tehditler savuran Mustafa T.\'yi, gören komşularının haber vermesiyle, olay yerine aralarında özel hareket polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi. 
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polislerin 2 saatlik çabasıyla Mustafa T., çocuklarına zarar vermeden ikna olup elindeki bıçağı indirerek polislere teslim oldu. Olayın ardından bir odada 2 saat kilitli bulunan Mustafa T.\'nin eşi ve 3 çocuğu, sağlık görevlilerince muayene edildi. Mustafa T. ise gözaltına alınarak emniyette götürüldü.

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