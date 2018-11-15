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Eşi uyuşturucu ticaretinden cezaevindeki kadına aynı suçtan gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, dini nikahlı eşi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan cezaevinde bulunan A

15 Kasım 2018 19:05

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, dini nikahlı eşi \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan cezaevinde bulunan A.D. isimli kadın, polis operasyonunda uyuşturucuyla birlikte yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçunda cezaevinde yatan O.C.\'nin, dini nikahı eşi A.D. gözaltına alındı. Kadının üzerinde yapılan aramada; satışa hazır 550 gram bonzai ile 50 gram metamfetamin ele geçirildi.
Polis, A.D.\'yi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

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