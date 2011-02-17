Eşi terk etti, mağaraya yerleşti

T24

Sezer, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyü'ndeki mağarada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akrabalarının olmadığını ve hayattan bir beklentisinin de kalmadığını söyledi.Gaziantepli olduğunu ve 2 evlilik yaptığını belirten Sezer, '' İlk eşim öldü. İkinci eşim de beni terk etti. İlk eşimden çocuğum yok, ikinci eşimden 12 yaşında bir oğlum var. Oğlum Malatya'da yurtta kalıyor'' dedi.Yaşlı olduğu için çalışamadığını, kalan günlerini rahat içinde geçirmesi için ekonomik birikiminin de olmadığını ifade eden Sezer, şunları anlattı:'İnşaatlarda bekçilik yapıyordum. Yaşlanınca iş bulamaz oldum. Eşim de beni terk etti. Benim için artık her yer aynı. Bu köye geldim, sokakta kaldım. Köylüler halime acıdı, merhamet gösterdiler ve bana bu mağarayı buldular. Üşümemem için de birkaç parça eşya verdiler. Buraya sığındım. Elbette bu soğuk günleri karnım tok ve sıcak bir yerde geçirmek isterim. Bu mağarada yaşamak sokakta yaşamaktan iyi.''Ozan Köyü Muhtarı Mehmet İlhan, Mehmet Sezer'e olanakları ölçüsünde yiyecek yardımında bulunduklarını ama köyde yaşayanların da ekonomik olanaklarının çok kısıtlı olduğunu söyledi.İlhan, ''Yaşlı amcamız içini ne yapabiliriz diye düşünüyoruz ama aklımıza pek de bir şey gelmiyor. Ama ona yardımcı olmayı da çok istiyoruz'' diye konuştu.Köylülerden Abuzer Erinmez ve Kemal Gök de, sokakta kalan Mehmet Sezer'in donmasından korktuklarını, battaniye ve biraz eşya yardımında bulunarak onu çobanların kullandığı mağaraya yerleştirdiklerini söyledi.