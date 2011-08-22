-Eşi tarafından vurulan kadın 14 yaşında evlenmiş ADANA (A.A) - 22.08.2011 - Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadının 14 yaşındayken kaçarak evlendiği ortaya çıktı. Dün akşam çocuklarını almak için gittiği Onur Mahallesi 45017. Sokak'taki evde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ezgi K'nin (22) Mehmet K. ile 14 yaşında ailesinin karşı çıkmasına rağmen kaçarak evlendiği öğrenildi. Meydan Mahallesi'ndeki cenaze evindeki anne Emel Daş, uyuşturucu kullandığını iddia ettiği damadı Mehmet K'nin kızına sürekli şiddet uyguladığını ileri sürdü. Kızı Ezgi'nin aile büyüklerinin karşı çıkmasına rağmen 14 yaşında Mehmet K'ye kaçtığını ve severek evlendiğini belirten Daş, ''Kızım daha 14 yaşında evlendi o adamla. Karşı çıktık ama bizi dinlemedi, kaçtı. Damadım çocukları kızıma göstermiyordu. Dün akşam kızım yavrularını almak için eşinin kaldığı eve gitti. Kızımı pusuya düşürdüler. Ciğerimi yaktılar, ciğerleri yansın'' dedi. Eşinden boşanmak için dava açan kızının kocasından ayrı yaşadığını belirten Daş, olayın failinin bir an önce yakalanmasını istedi. -''Gitme'' diye uyarmışlar- İki çocuk annesi Ezgi K'nin halası Feride Kesici ise yeğeninin kendisini saat 21.30 sularında arayıp çocuklarını almak için kocasıyla buluşacağını söylediğini belirterek, kendisini gitmemesi konusunda uyardığını söyledi. Feride Kesici, kocasından sürekli şiddet gören yeğeninin kendisini dinlemediğini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Yeğenim bana kocasının çocukları vermek için çağırdığını söyleyince, 'inanma, bu sana bir pusu, gitme, yarın beraber gidelim' dedim. Ancak yeğenim 'gidip kızımı onun elinden kurtarayım' dedi. Beni dinlemedi, gitti. Sonra bize polisten telefon geldi, kocası yeğenimi arkasından vurmuş. 3 kurşun kafasına girmiş, bir kurşun boynuna girmiş. Hastaneye götürmüşler, makineye bağlandı ama kurtarılamadı.''