Eşi tarafından burnu kesilen Afganistanlı kadın, Türkiye'de tedavi edilecek

Afganistan’ın kuzeyindeki Faryab eyaletinde eşi tarafından burnu kesilen Reza Gül'ün, tedavi için Türkiye’ye getirilmesi planlandığı açıklandı.

Amerikan Associated Press ajansının haberine göre; Reza Gül adlı kadın, eşi Mohammad Khan tarafından burnu kesildikten sonra, Pazartesi günü sabah saatlerinde kanlar içinde Maymana kentindeki Afgan-Türk Hastanesi’ne kaldırıldı.



Hastane direktörü Fevziye Salimi, genç kadının daha ileri tedavi için Türkiye’ye naklini gerçekleştirmeye çalıştıklarını açıkladı.



"7 yaşındaki bir kız çocuğunu ikinci eşi yaptı"





Türkmenistan sınırındaki Faryab eyaletinin meclis üyesi Rahmatullah Turkistani, cani eşin üç ay önce İran’dan döndüğünü ve o tarihten bu yana sürekli eşine işkence yaptığını söyledi.



Turkistani, Kahn’ın 7 yaşında bir kız çocuğunu ikinci eşi yaptığını da sözlerine ekledi.



"Ailenin yaşadığı bölge Taliban'ın kontrolünde"



Reza Gül’ün ailesinin yaşadığı bölgenin Taliban kontrolünde olduğunu aktaran Turkistani, büyüklerin ve Taliban temsilcilerin problemleri çözmek için arabuluculuk yaptığını söyledi.



Eyalet yönetimi sözcüsü Ahmed Cavid Dedar, Taliban’ın da Kahn’ın peşinde olabileceğini, çünkü onlara karısına bir daha şiddet uygulamayacağı yönünde söz verdiğini belirtti.



Burnu ve kulakları kesilerek ölüme terk edilmişti

Afganistan'da 2010 yılında, Ayşe Mohammadzai adlı genç bir kadın, evden kaçmaya karar verince Taliban yanlısı eşi tarafından burnu ve kulakları kesilerek ölüme terk edilmişti.



19 yaşındaki Mohammadzai, burnu kesik fotoğrafıyla Time dergisine kapak olunca dünya adeta şoke olmuştu.



Mohammadzai, ABD'de tedavi olmuş ve zorlu bir sürecin ardından yeni görünümüne kavuşmuştu.