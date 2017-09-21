T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayata tutunamadı

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde, 4 gün önce eşi Ahmet Karakaya tarafından bıçaklanan 45 yaşındaki İpek Karakaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

21 Eylül 2017 16:44

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde, 4 gün önce eşi Ahmet Karakaya tarafından bıçaklanan 45 yaşındaki İpek Karakaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çerkezköy\'ün Fevzipaşa Mahallesi Örnek Sokak üzerinde yaşayan ve ruhsal bozukluğu olduğu belirtilen Ahmet Karakaya, geçen pazar gecesi kendisini aldattığını iddia ettiği eşi İpek Karakaya\'yı bıçakla yaraladı. Komşuların sesleri duyup haber vermesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri geldi. İpek Karakaya, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesine alınan kadın, daha sonra hayati tehlikesi nedeniyle İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Dört gün süren tedavinin ardından İpek Karakaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ahmet Karakaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Polis ekiplerince yürütülen soruşturma sırasında Ahmet Karakaya\'nın eşini öldürmek için otomobilinin aküsünden şırınga ile kimyevi madde çektiği ve bunu eşine nakletmek isterken başarısız olduğu ortaya çıktı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KARDEŞÇERKEZKÖY Tekirdağ DHA TEKİRDAĞAhmet KarakayaKarakayaFevzipaşa MahallesiSokakKomşularınSağlıkDevlet Hastanesi YoğunAydınAraştırma HastanesineDörtOlayınPolisOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24