Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayata tutunamadı

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde, 4 gün önce eşi Ahmet Karakaya tarafından bıçaklanan 45 yaşındaki İpek Karakaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çerkezköy\'ün Fevzipaşa Mahallesi Örnek Sokak üzerinde yaşayan ve ruhsal bozukluğu olduğu belirtilen Ahmet Karakaya, geçen pazar gecesi kendisini aldattığını iddia ettiği eşi İpek Karakaya\'yı bıçakla yaraladı. Komşuların sesleri duyup haber vermesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri geldi. İpek Karakaya, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesine alınan kadın, daha sonra hayati tehlikesi nedeniyle İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Dört gün süren tedavinin ardından İpek Karakaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ahmet Karakaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Polis ekiplerince yürütülen soruşturma sırasında Ahmet Karakaya\'nın eşini öldürmek için otomobilinin aküsünden şırınga ile kimyevi madde çektiği ve bunu eşine nakletmek isterken başarısız olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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