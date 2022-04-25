Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den reddi miras kararı

Eski Beşiktaş yönetecisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden sunucu Ece Erken, reddi miras kararı aldı.

Ece Erken, 27 Ocak'ta, İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği 7 aylık eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında aldığı yeni kararı açıkladı.

Instagram hesabından aldığı kararı duyuran Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hâlâ görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Ece Erken: Kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacak

Erken'in avukatlarının konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: