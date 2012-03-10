Eşi ölmüş kadının sevgilisi olursa devletten yardım alamayacak

T24 - Eşi vefat eden kadınlara yapılacak aylık 250 liralık yardım projesinin detayları belli oldu. Aylık, kadının bir erkekle birlikte yaşadığı tespit edildiği anda kesilecek.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıklağı eşi ölen kadına 250 lira maaş uygulamasının detayları netleşti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Boğaziçi Üniversitesi ile ortaklaşa yaptığı araştırma sonucunda güvence siz, muhtaç kadınların sayısı 150 bin olarak belirlenmişti. Bakanlık, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan bu kadınlara yönelik düzenli nakdi sosyal yardım projesini hayata geçiriyor.



2 ayda bir 500 lira



Volkan Yanardağ'ın Akşam gazetesindeki haberine göre; hedef kitledeki kadının hanesindeki yakınlarının düzenli nakdi sosyal yardım almaları, eşi vefat etmiş kadınlara maaşa engel olmayacak. Yardımlar, iki ayda bir 500 lira olarak verilecek. İhtiyaçlarının olması durumunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından şartlı eğitim ve sağlık hizmetiyle yakacak ve gıda yardımlarından yararlanmaları da sağlanacak. Kadının tekrar evlenmesi, nikah kıydırmasa bile fiili olarak bir erkekle yaşadığının tespit edilmesi ya da muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının saptanması halinde yardımlar iptal edilecek.



Çalışabilen işe yerleştirilecek



Yardım süreci şu 8 aşamadan oluşacak:

- Hedef kitledeki kadınlar, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı oldukları il/ilçe sınırları içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuracak.

- Başvurudan itibaren tüm işlemler, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden yürütülecek.

- Sistemde dosyası bulunanların, durumu güncellenecek ve mütevelli heyetine gönderilecek.

- Dosyası bulunmayanlar için dosya oluşturulacak. Hane ziyareti yapılarak, sosyal inceleme raporu düzenlenecek yine mütevelli heyetine gönderilecek.

- Başvuru sahibi çalışabilecek durumdaysa İŞKUR'a kaydı yapılacak.

- Yardım yapılıp yapılmayacağına mütevelli heyeti karar verecek.

- Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, nakdi yardımı bankaya yatıracak.

- Hak sahiplerinin sosyo-ekonomik ve medeni durumlarında değişiklik olup olmadığı, her ay sistemden yapılacak sorgulamalar ve her yıl yapılacak sosyal incelemelerle takip edilecek.