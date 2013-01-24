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Eşi işe gittikten sonra misafire tecavüz etti

Aydın'da eşini işe gönderen adam evine gelen misafire tecavüz etti

24 Ocak 2013 15:06

Aydın'da, evinde misafir ettiği kadına, kendi eşini sabah işe gönderdikten sonra satırla tehdit edip, tecavüz ettiği iddia edilen 42 yaşındaki E.F.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Evli olan E.F.B., geçen hafta, yolda rastladığı önceden tanıdığı bir gece kulübünde garson olarak çalışan 40 yaşındaki M.M. isimli kadını, evine götürmek üzere otomobiline aldı.

E.F.B, iddiaya göre, dul olan M.M.’yi zorla Meşrutiyet Mahallesi’ndeki kendi evine götürdü. M.M., evde E.F.B.’nin eşinin de olduğu görünce, biraz olsun rahatlayıp kalmayı kabul etti.

Sabah, bir temizlik şirketinde çalışan eşini işe gönderen E.F.B., evde yalnız kaldığı M.M.’ye birlikte olmayı teklif etti. Teklifini geri çevirdiği E.F.B.’nin mutfaktan aldığı satırla kendisini tehdit edip dört kez ilişkiye girdiğini ileri süren M.M., bir yolunu bulup kaçarak, polise şikayetçi oldu.

Polis, şikayet üzerine taciz, gasp, dolandırıcılık ve alıkoyma suçlarından poliste yaklaşık 200 suç kaydı bulunan E.F.B.’yi gözaltına aldı. Polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen E.F.B., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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