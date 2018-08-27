T24 LogoT24 Logo
Gündem

 EŞİ İLE KAYINVALİDESİNİ VURDUĞU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA 

  Haber: Çağatay KENARLI - Murat SOLAK /İSTANBUL DHA Esenyurt'ta Hüseyin İ

27 Ağustos 2018 22:02

 

Haber: Çağatay KENARLI - Murat SOLAK /İSTANBUL DHA
Esenyurt\'ta Hüseyin İ., eşi ile annesini sokak ortasında pompalı tüfek ve bıçakla yaralayarak kaçtı. Polis, tüfek ve bıçağı olay yerine bırakarak kaçan zanlı kocayı yakalayarak gözaltına aldı.Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hüseyin İ.\'nin ateş etme anları görülüyor. Hüseyin İ. daha sonra olay yerinden koşarak kaçıyor. 


Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
---------------------------
- Olay anının görüntüleri 

27.08.2018 - 18.58 Haber Kodu : 180827157

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIMurat SOLAKDHA Esenyurt HüseyinPolisOlayınGörüntülerde HüseyinHüseyinDökümü GÜVENLİK KAMERASI OlayHaber Kodu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24