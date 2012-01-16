Eşi ile eski aşkı kanka oldu





T24- Tolga Karel’in manken eşi Günay Musayeva ile eski aşkı Öykü Çelik, aralarındaki buzları eritti. Samimiyeti ilerleten ikili, gece gezmelerine bile çıkmaya başladı.









Eski sevgililer Öykü Çelik ve Tolga Karel’in sık sık aynı mekânlarda karşılaşması Karel’in eşi Günay Musayeva’yı kızdırmış, Azeri manken “Öykü ne zaman kamera görse Tolga’dan bahsediyor. Kendi ucuz reklamını bekar erkekler üzerinden yapsın” demişti. Çıkan haberler üzerine Çelik, Musayeva’yı arayıp Karel’i arkadaş olarak sevdiğini, kendisini de çok beğendiğini söyledi. Ve bu telefon görüşmesi, ikili arasındaki buzları tamamen eritti.

Günay Musayeva, önceki akşam eşini evde bırakıp Öykü Çelik’le birlikte eğlenmeye çıktı. Nahide’ye giden ikili, gecenin sonunda mekândan kol kola ayrılıp Reina’ya geçti. Fotoğraflarını çeken muhabirlere samimi pozlar veren Musayeva ve Çelik, iyi anlaştıklarını belirterek “Aramızda sorun kalmadı” dedi. Bu arada beş aylık hamile olan Musayeva iyice belirginleşen göbeğiyle, Çelik de sarıya boyattığı saçlarıyla dikkat çekti.

Öykü Çelik, yeni bir projeye başlayacağını, yapım şirketinin isteği üzerine de saçlarını sarıya boyattığını söyledi.