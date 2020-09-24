Eşi için 'adrese teslim' ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevden alındı

Eşini üniversitede yer alan enstitüde sekreter yapan, daha sonra 'adrese teslim' ilan açarak, Personel Daire Başkanlığı kadosuna getiren Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildiği açıklandı.

YÖK'ün açıklamasında şu ifadelere yer verdildi: "YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlanmıştır. Bugün gerçekleştirilen “Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı”nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlanmıştır."

Ne olmuştu?

Eşini üniversitede yer alan enstitüde sekreter yapan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, Personel Daire Başkanlığı kadrosunda ‘adrese teslim’ ilan açtı. Kriterleri karşılayan ve başvuran tek kişi rektörün eşi Derya Bağ oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), söz konusu iddialar üzerine Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlatma kararı almıştı.