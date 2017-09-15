Eşi gözcülük yaparken kendisi evleri soydu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 7 evden hırsızlık olayının faili oldukları iddiasıyla yakalanan 26 yaşındaki Volkan K. ile eşi Nurselen K., suçlarını itiraf etti. Nurselen K.\'nın gözcülük yaptığı, kocasının ise hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlendi.

Polisi alarma geçiren hırsızlık olayları, Kepez İlçesi\'nin çeşitli mahallelerinde meydana geldi. 7 evden hırsızlık olayları üzerine harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, onlarca kamerayı takibe aldı. Polis, incelemeler sonrası hırsızlık şüphelilerinin, 1.5 ay önce Adana\'dan gezmek için Antalya\'ya gelen Volkan K. ile eşi Nurselen K. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, çifti kaldıkları pansiyonda gözaltına aldı.

Madde bağımlısı olduğu belirtilen çiftten Nurselen K.\'nın gözcülük yaptığı, kocasının ise hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlendi. Çiftin üzerinde yapılan aramalarda evlerden çaldıkları cep telefonu ve yüzükler bulundu. İfadelerinde suçlarını itiraf eden çift, sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.

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