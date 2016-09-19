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Yaşam

Eşi 'FETÖ'den açığa alınan okul müdürü intihar etti

Anaokulu müdürünün intihardan önce, "Ölüm kapıdadır, ölümün ne zaman geleceği belli değildir" yazılı notu bulundu

19 Eylül 2016 15:47

Kayseri'de anaokulu öğretmeni Ali Derebaşı öğretmen eşinin Gülen cemaati mensubu olduğu iddiasıyla 'FETÖ' den açığa alınmasından sonra görev yaptığı okulda yaşamına son verdi. Derebaşı'nın bir süredir psikolojik rahatsızlık geçirdiği de ileri sürüldü.

DHA'nın haberine göre, Derebaşı'nı odaya temizlik yapmak için giren görevli buldu. İhbar üzerine sevk edilen Argıncık Polis Merkezi, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve cinayet masası dedektifleri yaptıkları araştırmada, anaokulu müdürünün intihardan önce, "Ölüm kapıdadır. Ölümün ne zaman geleceği belli değildir" yazılı notunu buldu.

Müdürün cesedi otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, okula çocuklarını getiren veliler, "Okulumuz bugün kapalı" denilerek geri gönderildi. Kocasinan ilçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Duran başkanlığında bir heyet de okulda idari yönden inceleme yaptı.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde lisans, Erciyes Üniversinde yüksek lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda 1998 yılında göreve başlayan Derebaşı'nın değişik tür ve kademelerdeki okullarda Rehberlik Uzmanı olarak görev yaptığı, 3 yıl önce müdür olarak atandığı belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası Derebaşı'nın bir süredir psikolojik rahatsızlık geçirdiği, öğretmen eşi Fatma Derebaşı'nın da FETÖ/PDY soruşturması sonucu açıkta olduğu ve hakkında soruşturma yapıldığı ileri sürüldü.

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