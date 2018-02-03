Eşi dün akşam ölen yaşlı adam, sabah hayatını kaybetti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, dün akşam saatlerinde kozalak toplarken uçurumdan düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Nazlı Cerit\'in (70) eşi aynı yaştaki Şükrü Cerit, sabah saatlerinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Konuklu Mahallesi\'nde dün saat 19.30 sıralarında, 6 çocuk annesi Nazlı Cerit, sobayı tutuşturmak için evinin yakınlarında ağaçlık alana kozalak toplamaya gitti. Yolda yürürken dengesini yitiren Cerit, 15 metrelik uçurumdan düştü. Yakınlarının ağır yaralı bulduğu Nazlı Cerit, itfaiye, AKUT ve sağlık ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılıp, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Nazlı Cerit, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Eşinin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Şükrü Cerit de bu sabah fenalaşarak, solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.