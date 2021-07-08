Eşi, Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın'ı gıyabında boşadı

Teslim olma nedeni için “aile meselesi” diyen Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın’ı eşi Sıla Aydın’ın 22 Haziran’da gıyabında boşadığı ortaya çıktı. Teslim olmaması durumunda eşinin kendisini boşadığını gazeteden öğrenecek olan Aydın'a karar cezaevine gönderilip tebliğ edilecek. İtiraz etmezse karar kesinleşecek, itiraz ederse istinaf mahkemesine gidecek.

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Mehmet Aydın ile Sıla Aydın Çiftlik Bank'ın kurulmasından 7 ay sonra 31 Mart 2017 evlendi. Aydın, eşini 24 Ocak 2018 günü Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan başlayan 3 yıllık firar yolculuğuna da yanında götürdü. Sıla Aydın 2018’de Türkiye’ye döndü. Aydın da ev alması için eşinin hesabına 1 milyon 700 bin lira gönderdi. Miktar yüksek olduğu için para bloke edildi. Mehmet Aydın’ın kaçmasının ardından Sıla Aydın tutuklandı. Kendisinin şirkette hiçbir hissesi ve yetkisi olmadığını öne süren Sıla Aydın, “Tek suçum Mehmet Aydın’ın eşi olmamdı” dedi. Yaklaşık 2,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi ve tahliyesinden kısa bir süre sonra boşanma davası açtı. Bursa Aile Mahkemesi’ne verdiği dilekçede "haysiyetsiz yaşam sürüyor" dediği Aydın’dan aylık 5 bin lira nafaka ile 500 bin lira tazminat talep etti.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Aydın, Mehmet Aydın’la evli olmalarına rağmen birlikte yaşadıkları bir evi olmadığını, eşinin işlerinin yoğunluğu ile sürekli yurtdışında olmasını bahane ederek, kendisiyle ayda bir kez görüştüğünü, lüks hediyeler ve yurtdışı seyahatlerle gönlünü almaya çalıştığını iddia etti.

İddiasına göre, Mehmet Aydın, Uruguay’da birlikte oldukları dönemde bir kadınla ilişki yaşadı. Duruma tepki gösterdiğinde de ise Sıla Aydın'a şiddet uyguladı. “Sayemde lüks içinde yaşıyorsun. Bana katlanacaksın. Nereden geldiğini unutma” diyen Mehmet Aydın'ın kadına ölüm tehdidinde bulunduğu öne sürüldü.

Boşanma davasında Mehmet Aydın’a defalarca tebligat çıkartan mahkeme, sonuç alamayınca adli makamlardan yardım istedi. Aydın’ın firari olduğunun bildirilmesi üzerine de 22 Haziran günü, ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın'ın gıyabında boşadı. Aydın’ın eşine aylık bin lira nafaka ile 60 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Aydın Türkiye’ye dönmeseydi Bursa Aile Mahkemesi vasi atama ya da gazete ilanı verme yoluna gidecek ve kararını kesinleştirecekti. Şimdi ise karar cezaevinde Aydın’a tebliğ edilecek. Aydın itiraz etmezse karar kesinleşecek, itiraz ederse boşanma dosyası istinaf mahkemesine gidecek.