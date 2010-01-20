Eşi çalışan memura kötü haber

T24- Eşi çalıştığı halde bunu bildirmeyen memura kötü haber. Türkiye genelinde ilk kez Adana Defterdarlığınca yapılan bir çalışmada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarında yapılan incelemede, eşinin çalıştığını gizlediği tespit edilenlerin, bugüne kadar aldıkları tüm ödeneklerin maaşlarından kesildiği bildirildi.



Adana Defterdarı Tamer Utkucu, yaptığı açıklamada, devletin kasasından çıkan bir liralık haksız ödemenin bile yüzlerle, binlerle hatta milyonlarla çarpıldığında büyük meblağlara ulaştığını, bu parada tüyü bitmemiş yetimlerin hakkının bulunduğunu, bu hakkı korumanın da her devlet memurunun görevi olduğunu söyledi.

Bakanlığın, gelirlerin artırılması, giderlerin kısılması yönündeki genelgesi doğrultusunda çalışmalar yaparken, sadece eşi çalışmayan kamu personeline ödenmesi gereken “aile yardımı ödeneğinden” eşi çalışanların da yararlandığı yönünde kuşkuya kapıldıklarını ifade eden Utkucu, “Yaptığımız çalışmada bu kuşkularımızın yerinde olduğunu gördük” dedi.

Maaşlarını genel bütçeden alan kamu personelinin kayıtlarının tutulduğu “Say 2000” kayıtlarında, Adana il genelinde, 44 bin 111 işçi, memur, sözleşmeli ve geçici personel bulunduğunu tespit ettiklerini belirten Utkucu, “Bunun ardından aile ödeneğinden faydalananların listesini çıkardık. Bu listeleri de Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarıyla karşılaştırdığımızda, eşi çalıştığı halde aile yardımı ödeneğinden faydalananları tespit ettik” diye konuştu.

Defterdar Utkucu, hiçbir kamu çalışanını zan altında bırakmak istemediklerini, unuttukları ya da ihmal ettikleri için bildirimde bulunmadığını düşündüklerini belirterek, haksız yere aile yardımı alan 267 personele bildirimde bulunduklarını, eşlerinin çalışmaya başladığı tarihten itibaren aldıkları tüm ödenekleri maaşlarından kestiklerini kaydetti.

Türkiye'ye model olacak

Utkucu, il genelinde yaptıkları bu çalışmanın 3 ilçe haricinde sonuçlandığını, 267 rakamının artabileceğini düşündüklerini bildirdi. Utkucu, bu çalışma ile devletin giderlerinden tasarruf sağladıkları gibi hak etmeden alınan bir paranın da önüne geçtiklerini belirterek, “Bu çalışmayı rapor halinde bakanlığımıza sunup, Türkiye genelinde tüm il defterdarlıklarınca uygulanmasını teklif edeceğiz” dedi.

Milyonlarca TL yapıyor

Defterdar Utkucu'nun yaptığı hesaplamalara göre, Adana örneğinden yola çıkıldığında, 267 personel, toplam personel sayısı olan 44 bin 111 kişiye oranlanınca, binde 7 kişinin hakkı olmadan aile yardımı aldığı ortaya çıkıyor. 267 personelin ayda aldıkları 86,07 lira ise toplamda ayda 22 bin 980 lira, yılda 275 bin 768 lira yapıyor. Bazı personelin son 5-6 yıldır aile ödeneği aldığı düşünüldüğünde ise bu rakam katlanarak artıyor.

Adana örneğinden yola çıkarak bu kez Türkiye genelinde bir hesaplama yapıldığında da haksız ödeme yılda milyonlarca lirayı buluyor. Çünkü, maaşlarını genel bütçeden alan yaklaşık 2,5 milyon kamu çalışanı var. İl özel idareleri ve döner sermayeye dayalı işletmeler dahil edildiğinde bu sayı 4 milyona ulaşıyor. Sadece 2,5 milyon dikkate alındığında, Adana örneğindeki binde 7'si 17 bin 700 personele tekabül ediyor. Bu personelin her birinin sadece bir yıl süreyle haksız aile yardımı aldığı düşünüldüğünde aylık ödeme 1 milyon 505 bin lirayı, yıllık ödeme ise 18 milyon liraya ulaşıyor.

Çocuk yardımı ne kadar?

15 Ocak 2010 tarihinden itibaren memurlara çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneğinde, sayı sınırlaması dikkate alınmayacak. Bugüne kadar 1 milyon 690 bin çocuk için ödenmekte olan aile yardımından, yeni düzenlemeyle 740 bin çocuk için daha verilecek. Aile yardımı 0-6 yaş arası çocuk için 28 lira, 6-18 yaş çocuk için ise 14 lira ödenecek.