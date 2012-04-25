Eşgal fotoğrafı haberine ceza geldi

3 Temmuz sürecinde Aziz Yıldırım'ın eşkâl fotoğrafının yayımlandığı habere imzasını atan Habertürk Gazetesi çalışanlarına mahkeme 6 ay hapis cezası verdi. Fenerbahce.org ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahce.org'tan yapılan açıklama şöyle;

Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın avukatları, kendisine ait eşgal fotoğrafının 07.07.2011 tarihli Haber Türk Gazetesi’nde yayınlanmasının ardından, soruşturma evresindeki kişilerin suçlu olarak damgalanmalarına (algılanmalarına) neden olacak görüntülerin yayınlanmasının suç olduğunu belirterek, hukuki yollara başvurmuştu.

Haber Türk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Fatih Altaylı, kamuoyunda büyük tepki gören, gazeteciliğin etik ve mesleki kurallarına uygun olmayan bu yayını -TGC’nin bu fotoğrafı ve haberi ödüllendirmesinin ardından- ’gazetecilik’ olarak savunmuş; ödülü de ’gazeteciliğin’ kanıtı olarak öne sürmüştür.

Buna karşın, İstanbul 2.Asliye Ceza Mahkemesi 24.04.2012 tarihli kararında söz konusu yayının tam da Başkanımızın avukatlarının işaret ettiği gerekçelerle, "suç olduğu" kararına varmıştır.

Böylelikle, bu eylemin ’gazetecilik’ değil, ’suç’ olduğu, bağımsız Türk Yargısı tarafından da karara bağlanmıştır.

Söz konusu habere imza atan Engin Belli ve Nihat Uludağ hakkında mahkeme 6’şar ay hapis cezasına hükmetmiştir.

Gelinen noktaya baktığımızda; verilen cezalar, ilgili yayının ’gazetecilik’ değil, kişilik haklarına saldırı ve suç olduğunun "açık kanıtıdır."

Fenerbahçe Spor Kulübü