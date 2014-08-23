Eser Karakaş: Aklınız yeni mi başınıza geldi, Ersun Yanal'ın androjenleri yeni mi yükseldi?

Fenerbahçe’nin sıradanlaştığını ifade eden Star gazetesi yazarı Eser Karakaş, “Fenerbahçe'yi olmayan transfer politikalarıyla, yapılamayan transferlerle, çok kötü yönetimiyle (Ağustos ayında teknik direktör mü değiştirilir, daha önce aklınız nerede idi, Ersun Yanal'ın androjenleri – erkeklik hormonu -yeni mi yükseldi?) sıradanlaşmaya mahkum edenleri de gerçek Fenerbahçeliler unutmayacak” dedi.

Eser Karakaş’ın Star gazetesinin bugünkü (23 Ağustos 2014) nüshasında yayımlanan, “Fenerbahçe sıradanlaştı” başlıklı yazısı şöyle:

‘Fenerbahçe sıradanlaştı’

Gerçek Fenerbahçeliler’in temel kaygısı, temel dertleri yargı, UEFA, CAS, komplolar falan değil, Fenerbahçe'nin sıradanlaşması olmalı.

Fenerbahçe çok büyük ve köklü bir kurum, bu sıkıntılı günleri de atlatacaktır ama bu sürecin kısalması için vizyonun farklılaşması, sıradanlaşmaya karşı ortak bir duruş şart.

Takımlarımızın Avrupa maçlarını izliyoruz.

Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarını izleyemiyoruz maalesef ama Roma ile yapılan hazırlık maçını, ne kadar fikir verir bilemem, izleme olanağımız oldu.

Ama aynı zamanda Karabükspor'u, Trabzonspor'u, Beşiktaş'ı da izledik.

Ezeli ve ebedi rakibimiz Beşiktaş, iyi ki de öyle, son üç Avrupa maçının ikisini Feyenoord'a, sonuncusunu da Arsenal'e karşı oynadı.

Bu iki takım da Avrupa'nın süper takımları ama Beşiktaş, çok iyi bir teknik direktör ve kaliteli kadrosuyla üç maçtan ikisini kazandı, Feyenord'u eledi, Arsenal'i de elinden kaçırdı.

Unutmayalım Feyenoord takımı Brezilya'da son Dünya Kupası'nda yarı final oynamış Hollanda'nın çok köklü bir takımı.

Arsenal ise İngiltere liglerinin, dünyanın en büyük takımlarından biri; Beşiktaş'a Ada'daki rövanş maçında başarılar diliyorum.

Karabükspor, Fransa'nın en iyi takımlarından St. Etienne'i yendi; ikinci maç çok zor olacak ama yine de küçük bütçeli Karabükspor için büyük başarı.

Trabzonspor'u Rus takımını yenerken keyifle izledik, iyi transferler sonuçlarını veriyor. Bu sene Cardozo'yu seyretmek futbolseverler için büyük bir keyif olacak muhtemelen.

Fenerbahçe de bu takımlardan biri olarak ama sadece biri olarak tezahür ediyor.

Bu durumu Türkiye futbolu için bir şans, bir avantaj, bir ilerleme olarak görebilirsiniz.

Ama, ben, koyu bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe'yi ortalama Türkiye futbolundan farklı bir yere koyan bir taraftar olarak, bu durumu Fenerbahçe'nin sıradanlaşması olarak görüyorum. Ve hem üzülüyorum, hem de kızıyorum.

Kime mi kızıyorum?

Fenerbahçe'yi olmayan transfer politikalarıyla, yapılamayan transferlerle, çok kötü yönetimiyle (Ağustos ayında teknik direktör mü değiştirilir, daha önce aklınız nerede idi, Ersun Yanal'ın androjenleri yeni mi yükseldi?) sıradanlaşmaya mahkum edenleri de gerçek Fenerbahçeliler unutmayacak.