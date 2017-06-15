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Esenyurt'taki AVM'de bomba ihbarı; giriş çıkışlar kapatıldı

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor

15 Haziran 2017 17:05

Esenyurt'ta bulunan bir AVM'de bomba olduğuna dair ihbar alan polis ekipleri AVM'yi boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı. AVM'de bulunan vatandaşlara panik olmamaları için yangın tatbikatı yapıldığı söylendi. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Esenyurt'ta bir AVM'de bomba olduğuna dair ihbar aldı. Hürriyet'te yer alan habere göre, ihbar üzerine harekete geçen ekipler AVM içerisindeki vatandaşları boşaltarak çevrede güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlara ise panik olmamaları için yangın tatbikatı yapıldığı ve bu yüzden AVM'nin boşaltıldığı söylendi. Dışarıya çıkan vatandaşların bir süre ne olduğunu anlamaya çalıştığı ve korktuğu görüldü.

AVM'den çıkan bir vatandaş, "Yangın tatbikatı. Bize öyle dediler. İçeri kimseyi almıyorlar şuan" dedi. Panik olduğunu söyleyen bir vatandaş ise "AVM'yi boşaltmamız gerektiğini söylediler. Panik olduk içeride" diye konuştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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