-ESENYURT'TA İZİNSİZ GÖSTERİ İSTANBUL (A.A) - 20.12.2010 - Esenyurt'ta izinsiz gösteri yapan yasadışı terör örgütü yandaşları çevreye molotof kokteyli attı. Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan yasadışı terör örgütü üyesi yaklaşık 70 kişi, izinsiz gösteri yaptı. Göstericiler, cadde üzerindeki bir markete ve ara sokaklara da molotof kokteyli attı, Çevik Kuvvet polisinin olay yerine gelmesinin ardından, göstericiler ara sokaklara dağılarak kaçtılar. Market çevresinde güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, mağazanın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.