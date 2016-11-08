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Esenyurt'ta IŞİD operasyonu; bir kadın kendini balkondan attı

Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı

08 Kasım 2016 19:14

Esenyurt'ta bir binaya polis operasyon düzenledi. Fatih Mahallesi'ndeki binada polisin operasyonunu sürerken bir kadın kendini balkondan aşağıya attı. Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Esenyurt'ta polis, IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. Fatih Mahallesi'ndeki binada polisin operasyonunu sürerken bir kadın kendini balkondan aşağıya attı. Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının polise teslim olmamak için balkondan atladığı öne sürüldü. Polisin zırhlı araçlarla mahalledeki tedbiri devam ediyor.

 

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