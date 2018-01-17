T24 LogoT24 Logo
Gündem

ESENYURT'TA BİR EVDE PATLAMA: 7 YARALI (2)

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA Esenyurt'ta Suriyeli bir ailenin kaldığı evde kömür sobası yakılırken patlama meydana geldi

17 Ocak 2018 02:21

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
Esenyurt\'ta Suriyeli bir ailenin kaldığı evde kömür sobası yakılırken patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirtilen patlamada 3\'ü kadın 1\'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Patlama, Mehterçeşme Mahallesi 1853\'üncü sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 2\'inci katında saat 22.15\'te meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriyeli ailenin kaldığı evde kömür sobası yakılırken bir anda patlama meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıktı. Evde bulunan 3\'ü kadın 1 kız çocuğu 7 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Çevre sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Hastanelerde tedavileri süren yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlk belirlemelere göre patlamanın sobada oluşan gaz sıkışmasından kaynaklanmış olduğu değerlendirilirken polis olay yeri incelemesini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Olay yerinden görüntüler 
-Polis ekiplerinin çalışması
-İtfaiye ekipleri
-Görgü tanıklarıyla röp.
Detaylar


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Soner HASIRCIOĞLUDHA Esenyurt SuriyeliPatlama Mehterçeşme MahallesiAlınanSuriyeliPatlamaEvdeBildirilmesiSağlıkHastanelerdeGörüntü Dökümü OlayDetaylar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24