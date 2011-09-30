Esenyurt'ta banka soygunu!

T24 - Esenyurt'ta bir banka şubesi, silahlı 3 kişi tarafından soyuldu. Soyguncular, kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlisini tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçtı.



Hadımköy Çakmaklı mevkisindeki banka şubesine 34 HG 1607 plakalı otomobille gelen 3 şüpheliden biri araçta kalırken, diğer ikisi bankadan sıra numarası alarak içeride bir süre bekledi.



Kafalarına şapka takan şüpheliler, bankanın güvenlik görevlisi Gökhan Çınar'ın (24) şüphelenerek kimlik sorması üzerine, tabancayla Çınar'ı ayağından yaraladı.



Çınar'ın silahını da alan soyguncular, vezne görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra veznedeki 110 bin lirayı bir çantaya doldurarak çıkışa yöneldi.



Yerde yaralı olarak yatan güvenlik görevlisi Çınar, bu sırada soyguncuları yakalamak için tekrar hamle yaptı. Soyguncular, bu kez Çınar'ı tabancayla göğsünden vurarak, kendilerini bekleyen otomobille olay yerinden kaçtı.



Ağır yaralı olarak ambulansla Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye kaldırılan Çınar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Soyguncuların kullandığı otomobilin plakasının çalıntı olduğu belirlendi.



Bankada araştırma yapan, şubenin ve çevredeki iş yerlerinin kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, soyguncuları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.





