T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Esenyurt'ta banka soygunu!

Esenyurt'ta bir banka şubesi, silahlı 3 kişi tarafından soyuldu. Soyguncular, kendilerine engel olmak isteyen...

30 Eylül 2011 03:00

T24 - Esenyurt'ta bir banka şubesi, silahlı 3 kişi tarafından soyuldu. Soyguncular, kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlisini tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçtı.

Hadımköy Çakmaklı mevkisindeki banka şubesine 34 HG 1607 plakalı otomobille gelen 3 şüpheliden biri araçta kalırken, diğer ikisi bankadan sıra numarası alarak içeride bir süre bekledi. 

Kafalarına şapka takan şüpheliler, bankanın güvenlik görevlisi Gökhan Çınar'ın (24) şüphelenerek kimlik sorması üzerine, tabancayla Çınar'ı ayağından yaraladı. 

Çınar'ın silahını da alan soyguncular, vezne görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra veznedeki 110 bin lirayı bir çantaya doldurarak çıkışa yöneldi. 

Yerde yaralı olarak yatan güvenlik görevlisi Çınar, bu sırada soyguncuları yakalamak için tekrar hamle yaptı. Soyguncular, bu kez Çınar'ı tabancayla göğsünden vurarak, kendilerini bekleyen otomobille olay yerinden kaçtı. 

Ağır yaralı olarak ambulansla Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye kaldırılan Çınar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Soyguncuların kullandığı otomobilin plakasının çalıntı olduğu belirlendi. 

Bankada araştırma yapan, şubenin ve çevredeki iş yerlerinin kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, soyguncuları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.  


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24