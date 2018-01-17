Esenyurt'ta apartman dairesinde patlama

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir apartman dairesinde sobadan kaynaklı olduğu iddia edilen bir patlama meydana geldi.

Patlama, Mehterçeşme Mahallesi 1853'üncü sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 2'inci katında saat 22.15'te meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriyeli ailenin kaldığı evde kömür sobası yakılırken bir anda patlama meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıktı. Evde bulunan 3'ü kadın 1 kız çocuğu 7 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Çevre sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Hastanelerde tedavileri süren yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.