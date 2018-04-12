Esenyurt'ta 16 bin metrekarelik alan, 'Özel Eğitim Tesisleri Alanı'na dönüştürüldü

İstanbul Esenyurt’ta bulunan 16 bin metrekarelik alan, ‘Özel Eğitim Tesisleri Alanı’na dönüştürüldü. Plan değişikliğinin yapıldığı arazinin sahibinin Gülle Tekstil isimli şirket olduğu kaydedilirken, arazi mülkiyetinin 2012 ile 2017 yılında alındığı öğrenildi. Plana, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, ‘olumlu’ görüş bildirirken, Ulaşım Planlama Müdürlüğü ‘olumsuz’ görüş bildirdi.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, Müdürlük, plan değişikliğinin araç kullanımını teşvik edeceğinin altını çizerek, planın bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. İmar Komisyonu da söz konusu plan değişikliğini onaylayarak İBB Meclis’ine gönderdi.

İBB Meclis’inde görüşülen söz konusu plan değişikliğine ilişkin CHP’li Hüseyin Sağ, plan değişikliğine ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün olumsuz görüş verdiğini vurgulayarak, “Ne kadar inşaat yapılacağı belli değil. Şimdi son komisyon görüşüne geldiğimiz zaman burada 42 derslikli okul binası yapılmasıyla ilgili bir anlaşma olduğu görülüyor. Burada birçok kez söyledim, bu okulların hiç birisi yapılmıyor. Şöyle bir şey denilemez mi: Mesela, ‘42 derslikli okul binası yapılmadan özel okula ruhsat verilmez?’” dedi.

CHP’li Sağ’ın ardından söz alan İBB İmar Komisyonu Başkanı Hadi Diler ise, şunları öne sürdü: “Kamuya teslim edilecek okul bitmeden iskân verilemez. İskân olmadan özel okul işletme ruhsatını alamaz. Yani hem kamu okulunu aynı anda yapar teşebbüs sahibi, hem özel okulun aynı anda. Zaman kaybı olmasın diye bu değerlendirme. Hem de kamuya hızlı şekilde bir okulun kazandırılması amaçlandırılmıştır.”

Ardından söz konusu plan değişikliği, CHP’li üyelerin ‘Hayır’ oyuna rağmen, AKP’lilerin oylarıyla kabul edildi. Sonrasında söz alan Esenyurt Belediye Başkanı Murat Alatepe de plan değişliğini savundu.

‘Belki de Meclis reddedecekti’

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan CHP’li Hüseyin Sağ, şunları söyledi: “Arsa sahibi, daha plan değişikliği geçmeden basına açıklama yapmış. Sanki Meclis’in iradesi ipotek altında. Belki Meclis reddedecekti, kaldı ki Esenyurt’ta böyle sorunu olan birçok arsa var. Ancak onların Meclis’te plan yapma gücü yok, tanıdıkları yok. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın korumakla görevli olduğu eğitim tesisi alanının yok edilmesine olumlu görüş verilmesi manidardır. Geçmişteki örneklerine baktığımızda, ayrılan okulların yapıldığını hiç görmedim.”