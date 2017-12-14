Esenyurt Üniversitesi Rektörü Apak: "Dünya'da yeni ekonomik dengeler oturtuluyor"

İSTANBUL, (DHA) -DÜNYA kamuoyunun gündemine oturan ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkent ilan etmesi ve ardından İslam ülkelerinin, İstanbul deglerasyonuyla kararlı bir şekilde tepki göstermesine farklı bir yaklaşım İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suudi Apak\'tan geldi. Apak \"Dünyada ve bölgede yeni ekonomik dengeler oturtuluyor, Kudüs olayının arkasında politik değil, daha çok ekonomik bloklaşmalar olduğunu düşünüyorum\" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT)\'nin İstanbul\'da dün yapılan olağanüstü toplantısı ve bu toplantıdan çıkan kararları değerlendiren, Prof. Dr. Suudi Apak \"İsrail, Kudüsü esas olarak 13 aralık 1948 yılında başkent olarak ilan etmişti, Doğu Kudüs\'ü de Filistinliler başkent ilan etmişti. Filistinliler her ne kadar burayı ilan etmiş olsa da başkent olarak esasen Ramallah\'ı kullanıyorlar. İTT kararları Trump\'ın kararına reaksiyon olarak alındı. ABD Büyükelçiliği\'nin buraya taşınacağını sanmıyorum. Zaten bunun 4-5 yılı alabileceği söyleniyor\" şeklinde konuştu.

ABD\'nin Kudüs kararını açıklamasından önce bölgede ABD, Suudi Arabistan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında bir dizi görüşme trafiği yaşandığını hatırlatan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suudi Apak \"Tüm bunlardan sonra Kudüs hadisesi geldi. Bu olayların ekonomik tarafının daha ağır bastığını düşünüyorum. Politik tarafı fazla değil bu işin. Dünyada yeni ekonomik dengeler oturtuluyor ve bu yüzden de Suudi Arabistan ile İsrail ve bazı körfez ülkeleri arasında yeni işbirlikleri oluşuyor \" diye konuştu.

KÖRFEZDE SİYASİ VE EKONOMİK POLİTİKALARI İNGİLTERE VE ABD BELİRLER

Enerji kaynaklarını barındıran körfezde siyaseti İngilizlerin, ekonomik işleri de ABD\'nin belirlediğini söyleyen Apak \"Suudi Arabistan\'da bir takım insanlar servetlerinden vazgeçtiler. Arkasından bu kudus hadisesi geldi. Suudi Arabistan ve İsrail ile bir blok oluşturuluyor. Bu bloğun İran\'a karşı oluşacağını düşünüyorum. Yemen sıkıntısı var, Yemene karşı böyle bir işbirliği içine girildi\" diye ifade etti.

İŞİN EKONOMİK TARAFI GÖZARDI EDİLİYOR

Bu kararların uygulanma şansı konusunda pek ümitli olmadığını belirten Apak şöyle dedi:

\"İslam ülkelerinin her biri ayrı bir blokta olduğu için ayrı bir telden çalıyor. Bu yüzden İTT\'de alınan kararların uygulanabileceği konusunda pek ümitli değilim inşallah uygulanır ancak çok zor. Türkiye\'de olay değerlendirilirken işin ekonomik yanı göz ardı ediliyor. Genel\'de, ABD şunu yaptı İngiltere, Suudi Arabistan bunu yaptı şeklinde değerlendiriliyor. Politik gelişmeleri değerlendirirken arkasındaki ekonomik gelişmeleri de göz önünde bulundurmak lazım. Bence İsrail-Suudi işbirliğinin arkasında enerji kaynaklı ekonomik nedenler yatıyor\"