T24 LogoT24 Logo
Gündem

Esenyurt'ta 'kaçak' kreşe baskın

30 Aralık 2020 10:01

İstanbul Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında kreş olarak işletilen daireye polis baskın düzenledi. Kaçak kreş, belediye ekiplerince mühürlendi.

İstiklal Mahallesi Meşrutiyet Caddesi’ndeki binanın bodrum katındaki dairenin kreş olarak işletildiği haberini alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daireye baskın yaptı. Ekipler eve girdiklerinde, dairenin kreş olarak düzenlendiğini gördü.

Baskın sırasında odaya yerleştirilen sıralarda oturan 6 çocukla karşılaşıldı.

Mesleğinin öğretmenlik olduğunu iddia eden yabancı uyruklu kadın polis merkezine götürülürken, yabancı uyruklu 6 çocuğun ailesine ulaşıldı. Kreş olarak kullanılan daire Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. (DHA)

ETİKETLER

esenyurtkreşkaçak kreşanaokulu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24