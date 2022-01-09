Esenyurt'ta iki grup arasında kavga; iş yerinin camlarını taşladılar

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışmanın kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle sona erdiğini bildirdi.

İddiaya göre, Bağlarçeşme Caddesi'nde mahalleli ile Suriyeli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir grup mahalle sakini yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin cam ve vitrinlerine zarar verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken 1 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama