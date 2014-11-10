Esenyurt Belediyesi'nin 11 milyonluk yemek faturası tartışma yarattı

AKP'li Esenyurt Belediyesi'nin Ramazan iftarları, kahvaltı, pilav üstü kavurma, protokol ve cenaze yemekleri için 2014 yılında yaklaşık 11 milyonluk bir fatura çıkarması kuşkulu bulundu. 30 Mart yerel seçimleri öncesi Yalova'da 1 milyonluk pilav üstü kavurma faturası kamuoyunda büyük tartışma yaratmış, başkanlık koltuğuna oturan CHP’li Vefa Salman, “Bu faturayı ödemem” diyerek İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş istemişti.

İhaleler hakkında bilgi istedik, bu bilgiler 1 ay sonra ve eksik olarak verildi

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, 11 milyonluk rakamın abartılı olduğunu düşünerek konuyu Esenyurt Belediyesi Meclisi'nde gündeme getiren Belediye Meclis Üyesi Engin Doğru, yemek ve daha bunun gibi benzeri ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla ilgili, “Belediye Meclisi'nde yemek ihaleleri hakkında bilgi istedik. Bu bilgiler bize 1 ay sonra ve eksik olarak verildi. Bu bilgiler içinde faturalar ve ihale bedelleri var. Bunları incelediğimizde karşımıza çok uçuk, bizim kabul edemeyeceğimiz rakamlar çıktı" dedi. Doğru, Belediyenin açmış olduğu ihalede ramazan iftarları, pilav üstü kavurma, kahvaltı, cenaze yemeği ve protokol yemeği adı altında ihaleler olduğunu belirterek, "Bu ihalelerin toplam bedeli 10 milyon 830 bin TL’dir. Bu rakamlar bize uçuk geldiği için bunu sorgulamak istedik. Fakat belediye yetkililerince bize herhangi bir bilgi verilmedi. ‘Size verebileceğimiz bilgiler bununla sınırlıdır’ denildi” dedi.

Böyle bir protokol yemeği olacağına şahsen inanmıyorum

İhalede 50 bin adet protokol yemeği gözüktüğünü vurgulayan Doğru basına yaptığı açıklamada şöyle devam etti: “Bu rakamı 365 güne böldüğümüzde günlük 136-137 adet protokol yemeği ortaya çıkıyor. Demek ki Esenyurt Belediyesi yetkilileri 365 gün çalışıp her gün protokol yemeği vermişlerdir. Bu protokol yemeğinin kime, ne amaçla verdiğini bilmiyoruz. Böyle bir protokol yemeği olacağına da şahsen inanmıyorum. Onun dışında yine 50 bin adet kahvaltı var.

Pilav üstü kavurmanın ise kimlere verildiğini bilmiyoruz

Doğru, ramazan iftarları adet olarak fazla olmasına rağmen verilmiş olabileceğini belirterek, "Fakat bunun tam sayı olarak 450 bin adet olduğunu kabul etmiyoruz. Çünkü rakamın böyle sıfır, yuvarlak bir rakam olması açıkçası manidardır. Yani bu rakam 451 bin, 451 bin 200 olabilirdi. Eğer sayı üzerinden gidiliyorsa gerçek anlamda her şey sayılı ve tespitli yapılıyorsa bu şekilde olacağını düşünüyorum. Pilav üstü kavurmanın ise kimlere verildiğini bilmiyoruz. Bunlar ramazan iftarları dışında olanlar. 120 bin adet cenaze yemeği verilmiş. Bende Esenyurt’ta yaşıyorum, bizim cenazelerimiz çok kalabalık olur. Hiçbir cenazede yemeğin belediye tarafından karşılandığını görmedim ya da bana denk gelmedi" açıklamlarında bulundu.