T24 LogoT24 Logo
Gündem

Esenyurt Belediyesi'nin 11 milyonluk yemek faturası tartışma yarattı

Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Engin Doğru, 'Bu protokol yemeğinin kime, ne amaçla verdiğini bilmiyoruz, böyle bir protokol yemeği olacağına da şahsen inanmıyorum' dedi

10 Kasım 2014 13:00

AKP'li Esenyurt Belediyesi'nin Ramazan iftarları, kahvaltı, pilav üstü kavurma, protokol ve cenaze yemekleri için 2014 yılında yaklaşık 11 milyonluk bir fatura çıkarması kuşkulu bulundu. 30 Mart yerel seçimleri öncesi Yalova'da 1 milyonluk pilav üstü kavurma faturası kamuoyunda büyük tartışma yaratmış, başkanlık koltuğuna oturan CHP’li Vefa Salman, “Bu faturayı ödemem” diyerek İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş istemişti.

 

İhaleler hakkında bilgi istedik, bu bilgiler 1 ay sonra ve eksik olarak verildi

 

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, 11 milyonluk rakamın abartılı olduğunu düşünerek konuyu Esenyurt Belediyesi Meclisi'nde gündeme getiren Belediye Meclis Üyesi Engin Doğru, yemek ve daha bunun gibi benzeri ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla ilgili, “Belediye Meclisi'nde yemek ihaleleri hakkında bilgi istedik. Bu bilgiler bize 1 ay sonra ve eksik olarak verildi. Bu bilgiler içinde faturalar ve ihale bedelleri var. Bunları incelediğimizde karşımıza çok uçuk, bizim kabul edemeyeceğimiz rakamlar çıktı" dedi. Doğru, Belediyenin açmış olduğu ihalede ramazan iftarları, pilav üstü kavurma, kahvaltı, cenaze yemeği ve protokol yemeği adı altında ihaleler olduğunu belirterek, "Bu ihalelerin toplam bedeli 10 milyon 830 bin TL’dir. Bu rakamlar bize uçuk geldiği için bunu sorgulamak istedik. Fakat belediye yetkililerince bize herhangi bir bilgi verilmedi. ‘Size verebileceğimiz bilgiler bununla sınırlıdır’ denildi” dedi.

 

Böyle bir protokol yemeği olacağına şahsen inanmıyorum

 

İhalede 50 bin adet protokol yemeği gözüktüğünü vurgulayan Doğru basına yaptığı açıklamada şöyle devam etti: “Bu rakamı 365 güne böldüğümüzde günlük 136-137 adet protokol yemeği ortaya çıkıyor. Demek ki Esenyurt Belediyesi yetkilileri 365 gün çalışıp her gün protokol yemeği vermişlerdir. Bu protokol yemeğinin kime, ne amaçla verdiğini bilmiyoruz. Böyle bir protokol yemeği olacağına da şahsen inanmıyorum. Onun dışında yine 50 bin adet kahvaltı var.

 

Pilav üstü kavurmanın ise kimlere verildiğini bilmiyoruz

 

Doğru, ramazan iftarları adet olarak fazla olmasına rağmen verilmiş olabileceğini belirterek, "Fakat bunun tam sayı olarak 450 bin adet olduğunu kabul etmiyoruz. Çünkü rakamın böyle sıfır, yuvarlak bir rakam olması açıkçası manidardır. Yani bu rakam 451 bin, 451 bin 200 olabilirdi. Eğer sayı üzerinden gidiliyorsa gerçek anlamda her şey sayılı ve tespitli yapılıyorsa bu şekilde olacağını düşünüyorum. Pilav üstü kavurmanın ise kimlere verildiğini bilmiyoruz. Bunlar ramazan iftarları dışında olanlar. 120 bin adet cenaze yemeği verilmiş. Bende Esenyurt’ta yaşıyorum, bizim cenazelerimiz çok kalabalık olur. Hiçbir cenazede yemeğin belediye tarafından karşılandığını görmedim ya da bana denk gelmedi" açıklamlarında bulundu.

ETİKETLER

esenyurt belediyesiengin doğrufatura11 milyonmeclis üyesiramazaniftarpilavyemekkavurmakahvaltı

İlgili Haberler

Esenyurt Belediyesi'ne haciz üzerine haciz geldi

Esenyurt Belediyesi borç batağına batınca belediyenin gayrimenkullerinden makam aracına varıncaya kadar bütün malvarlıklarına haciz kararı kondu

Şişli Belediyesi'nde 'Sarıgül' operasyonu

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün yetkilerini geri aldığı, Sarıgül'ün Başkan Yardımcılığı görevinden de istifa etmesinin beklendiği belirtiliyor

AKP'li belediye başkanından 'şeffaflık' açıklaması: Pantolonumuzu mu çıkaralım?

MHP'li Murat Öz ile AKP'li Hasan Akçan arasında Belediye Meclisi'nde 'şeffaflık' tartışması yaşandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24