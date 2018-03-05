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Esenyurt Belediyesi binasında silah sesleri : Kadını vurup intihar etti (2)

 Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) Esenyurt Belediyesi'nin ek hizmet binasında bir kadını öldüren saldırgan intihar etti

05 Mart 2018 14:45

 Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) Esenyurt Belediyesi\'nin ek hizmet binasında bir kadını öldüren saldırgan intihar etti.
Olay, sabah 10.30 sıralarında meydana geldi. Nazım Hikmet Bulvarı\'nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası\'na gelen  B.Ö. (43) pompalı silahla içeriye girdi. B.Ö. burada çalıştığı öğrenilen M.B. (42) adlı kadını alıkoyarak bir odaya kapattı. M.B.\'yi vuran B.Ö. intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Özel harekat ekipleri de belediye binası önüne geldi. 
Polisin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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SANDHA Esenyurt BelediyesiOlayNazım Hikmet BulvarıEsenyurt Belediyesi Ek Hizmet BinasıFOTOĞRAF

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