"Esenyurt Belediye Başkanı Erdoğan'ı eleştirdiği için görevinden oldu"

Geçen hafta sağlık gerekçesiyle istifa eden Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu siyasi kulislere göre bir dost sohbetinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdiği için görevinden oldu.

Cumhuriyet'te Erdem Gül imzasıyla yayımlanan kulis haber şöyle:

AKP’de başkanlara yönelik operasyonların ardından geçen hafta Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun sağlık durumunu gerekçe göstererek istifası, parti içinde büyük sürpriz olarak görülmüştü. Kadıoğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a parti içinde en yakın isimler arasında olması şaşkınlığı daha da artırmıştı. İstifanın perde arkasında sağlık değil, parti içi sohbetlerde yapılan bazı konuşmalar ve bu konuşmaların parti yönetimine iletilmesi olduğu söylentileri

kulislerde çalkalanıyor.

Kadıoğlu’nun istifa nedenine ilişkin, İstanbul’daki AKP’lilerce paylaşılan kulis konuşmalarını hiç yorum yapmadan şöyle özetleyebiliriz:

Erdoğan’a en yakın: Kadıoğlu, sıradan bir belediye başkanı değil. Bugüne kadar istifa ettirilen belediye başkanlarının hiçbiri ne Melih Gökçek, ne Kadir Topbaş, Erdoğan’a Kadıoğlu kadar yakın değil. Kadıoğlu, Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı olduğu dönemde belediyede Kaynak ve İştirakler Daire Başkanlığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerini yürüttü. Akbil yolsuzluğu davasında Erdoğan ile birlikte yargılanan isimler arasında yer aldı. 6 belediye başkanının istifa ettirildiği operasyanda asla adı gündeme gelmedi. Her zaman AKP içinde görevden alınmayacak isimler arasında görüldü. 2004’ten bu yana Esenyurt Belediye Başkanlığı’nı sürdürüyor.

Dost sohbeti: Kadıoğlu’nu istifaya görüten sürecin fitilini, parti içi bir dost sohbeti ateşledi. Kadıoğlu bu sohbette, Erdoğan’la ilgili konuşmalar yaptı. Erdoğan’la ilgili konuşmasında kullandığı üslup, orada bulunanları harekete geçirdi. Birkaç kez yinelenen bu sobetlerde Kadıoğlu, AKP’nin siyasi başarısında kendisinin rolünün çok kilit olduğunu dile getiren cümleler kurdu. Başarının sahibinin yalnızca Erdoğan olmadığının altını özellikle çizen ifadeler kullandı. Başta kendisi ve bazı başka isimlerin bu başarıda en büyük role sahip olduklarını anlattı. Kendisi ve az sayıda başka bazı isimler olmasaydı, Erdoğan’ın asla bu başarıyı yakalayamayacağını söyledi.

Konuşmalar belgelendi: Kadıoğlu’nun Erdoğan ve partinin başarısının arkasındaki asıl güç konusunda yaptığı konuşmalar birkaç kez yinelenince, o ortamlarda bulunanlarca belgelendi. Bu ifadeler, sohbetlerdeki partililer tarafından Ankara’ya taşındı, parti yönetimine iletildi. İletilen konuşmaları ve kullandığı üslup, parti yönetimini çok kızdırdı. Kadıoğlu’nun belediye başkanlığından ayrılması kararı alındı.

Disiplin işlemi yok, istifa etsin: Ancak partinin İstanbul’dan iktidara yürüyüşünde önemli isimler arasında yer alması nedeniyle Kadıoğlu hakkında bir disiplin işlemi yapılmaması, kamuoyunun itiraz edemeyeceği bir gerekçeyle istifanın gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu karar, Kadıoğlu’na iletildi, istifası istendi. Bunun üzerine Kadıoğlu da ‘sağlık’ gerekçesini göstererek belediye başkanlığından istifa etti.

Erken seçim habercisi

Kadıoğlu’nun başka bazı nedenlerin yanı sıra dost sohbetindeki konuşmaları nedeniyle istifa etmek zorunda kalması, partide daha önce yaşanmayan gelişmeler olarak yorumlanıyor. Teşkilat ve belediyelerde yaşanan operasyonlarla, hükümetin sosyal kesimlere yönelik bazı adımları da dikkate alınınca 2018 içinde bir erken seçimin yolda olduğu değerlendirmeleri güç kazanıyor.