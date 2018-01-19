Esenler'de öğrencilere yarıyıl karneleri dağıtıldı

İSTANBUL, (DHA) - ESENLER\'DE binlerce öğrenci, 2017-2018 eğitim öğretim yılı birinci döneminin tamamlanmasıyla birlikte karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Esenler Belediyesi \"1 Karne 1 Lale\" projesi kapsamında her öğrenciye bir lale hediye etti.

Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017-18 Eğitim- öğretim yılının birinci döneminin kapanışı münasebetiyle ilçe genelindeki tüm okullarda Karne Töreni düzenledi. Hasip Dinçsoy İlkokulu\'ndaki programa; Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu\'nun yanı sıra Esenler İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Feyzullah Sert, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

HER ÖĞRENCİYE 1 KARNE 1 LALE

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende kısa bir konuşma yapan Hasip Dinçsoy İlkokulu Müdürü Nihat Yeşilyurt, \"1 Karne 1 Lale\" projesi kapsamında 2 bin 550 öğrenciye karneleriyle birlikte lale soğanı hediye edeceklerini belirterek öğrencilere yarıyıl tatilinde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

“GELECEK ÇOCUKLARIMIZIN ELİNDE”

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler\'in çok genç bir nüfusa sahip olduğunu söyleyerek şunları dedi:

\"Belediye olarak son 5 yılda eğitime 34 milyon lira yatırım yaptık. Gelecek çocuklarımızın. Bu yatırımlarla biz geleceğimize yatırım yapmış oluyoruz. Şimdi 15 Temmuz Şehitler Parkı\'nda çocuklarımız için gençlik merkezi inşa ediyoruz. Çok yakında inşaatına başlayacağımız bu merkezde çocuklarımıza her türlü spor, kültür ve eğlence imkanını bir araya getireceğiz. Bunun yanı sıra 24 saat açık kütüphaneler açıyoruz. Karne aslında çocuğumuzun değil bizim de karnemiz. Onlarla ne kadar ilgilendik, ne kadar baktık, ne kadar takip ettik... Bilmemiz gereken bir şey var ki; dünyada ihmal edilmemesi gerek tek şey insanın ailesidir, çocuklarıdır. Çünkü gelecek onların elinde.\"

Konuşmaların ardından Kaymakam Şahin, Başkan Göksu ve diğer protokol üyeleri, yoğun geçen bir dönemi geride bırakan öğrencilere karnelerini verdiler. Öğrencilere karnelerinin yanı sıra kitap ve birer de lale soğanı hediye edildi.

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