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Esenler'de kafeterya yangını: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Nedeni henüz belirlenemeyen yangında iş yerinde patlama meydana geldi

30 Mart 2012 12:50

Esenler'de bir kafeteryada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Atışalanı Fevzi Çakmak Mahallesi Orhangazi Caddesi 1118. Sokak'taki bir kafeteryada, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınla birlikte iş yerinde patlama meydana geldi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Esenler ve Bayrampaşa itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
İş yerinin kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede olay yerinde 3 kişinin yerde yattığını fark etti.

Kafeteryada çalıştıkları ve iş yerinde kaldıkları öğrenilen 3 kişiden iki kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı kişi de ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında hayatını kaybeden 2 kadının cesedi iş yerinin arka kapısından çıkarılarak olay yeri inceleme ekipleri tarafından ceset torbalarına konuldu.

Olay yerinde Esenler Kaymakamı Nazım Madenoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu inceleme yaptı.

Bu arada iş yeri önünde park halindeki 34 ET 9725 plakalı bir otomobil de yandı.

İş yeri çalışanlarının ifadesine başvuran polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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