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Esenlerde ikisi avukat üç kişi evde ölü bulundu

06 Ocak 2021 15:59

Diyarbakır'da, bir evde avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş yaşamını yitirdi. Doğal gaz zehirlenmesinden şüphe ediliyor.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri 4'üncü Sokak'ta bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede meydana geldi. Avukat Ömer Baran'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca Baran'ın evine girdi. Polis, 3 kişiyi yerde hareketsiz yatarken buldu. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ilk belirlemelere göre avukat Ömer Baran ve stajyeri avukat Mahsun Akbaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baran'ın eşi Müjde Baran ise hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Müjde Baran, burada hayatını kaybetti. 3 avukatın da doğal gazdan zehirlendiği düşünülüyor.

3 kişinin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. (DHA)

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