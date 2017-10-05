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Esenler'de araca kazma, sopa ve taşlarla böyle saldırdılar

  Zeki GÜNAL - İSTANBUL (DHA) - Esenler'de bir grubun kazma, sopa ve taşlarya bir araca saldırmaları güvenlik kamerasına yansıdı

05 Ekim 2017 15:26

 

Zeki GÜNAL - İSTANBUL (DHA) - Esenler\'de bir grubun kazma, sopa ve taşlarya bir araca saldırmaları güvenlik kamerasına yansıdı.  Saldırıya uğrayan aracın hemen yanında polis ekibi vardı.

Olay geçtiğimiz günlerde Esenler Kazım Karabekir Mahallesi\'nde meydana geldi. Ellerinde kazma, taş ve sopalar bulunan grubun trafiğin durduğu caddede bağırarak ilerlediği görülüyor. Aralarında kadınların da bulunduğu grubu gören bir sürücü manevra yaparak geri dönmek istiyor. Ancak bu araç birden grubun hedefi haline geliyor. 

POLİS ARACININ YANINDA SALDIRDILAR
Sürücü ve yanındaki arkadaşı aracı terkederek kaçıyor. Öfkeli grup sürücü ve arkadaşına dokunmuyor ancak sahipsiz kalan aracı kazma, sopa ve taş ile adeta parçalıyor. Bu sırada  saldırıya uğrayan aracın hemen yanında polis aracının olması dikkat çekiyor. Saldırı sonrası araç kullanılamaz hale geliyor. Saldırı sırasında çevredekilerin kaçışması da güvenlik kamerasına yansıyor. Çok sayıda polis ekibi olay yerine takviyeye geliyor. Olayla ilgili emniyetten henüz açıklama yapılmadı. 


(FOTOĞRAF) 

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