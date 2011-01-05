Esenler ve Fatih'ten sonra bugün de Halkalı'da bir banka soyuldu

T24 - İstanbul'da art arda meydana gelen silahlı soygunlar korku yarattı. Esenler ve Fatih'de meydana gelen olayların ardından bugün de Halkalı'da maskeli soyguncular iş başındaydı.

Halkalı'da bir banka şubesindeki soygun saat saat 13.00 sıralarında gerçekleşti

Edinilen bilgiye göre, kar maskeli ve silahlı soyguncu, bankanın güvenlik görevlisi yemeğe gittiği sırada içeriye girdi. Soyguncu veznedeki kadın görevlinin önünde bulunan 24 bin lirayı bir poşete doldurarak dışarıya çıktı. Soyguncu, dışarıda kendisini bekleyen ve içinde 2 kişinin bulunduğu otomobile binerek hızla uzaklaştı. Olay sonrası polis alarma geçti. Halkalı Toplu Konutlar yönüne kaçtıkları öğrenilen soyguncuların yakalanması için polis çevrede çalışma başlattı. Polis, banka ve çevre işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.



Görgü tanığı anlattı

Olay sırasında banka şubesinin bulunduğu caddeden geçen bir vatandaş, soyguncunun bankadan çıktıktan sonra elinde poşet olduğunu gördüğünü söyledi. Aynı görgü şahidi, soyguncunun koşarak kendisini yolun karşısında bekleyen beyaz renkli bir otomobile bindiğini ve araçta da en az iki kişinin daha bulunduğunu anlattı. Soyguncunun kar maskesi takması, yardım eden kişilerinde güvenlik kameralarının göremediği kör bir noktada otomobille beklemesi soygunun planlı yapıldığı fikrini güçlendirdi



17 yaşında banka soydu, yakalandı

Fatih Unkapanı’nda bulunan İstanbul Manifaturacılar ve Kumaşçılar Çarşısı (İMÇ) içerisinde bulunan bir banka şubesini kurusıkıdan bozma bir tabanca ile soyan, 17 yaşındaki M.T., olay yerine 500 metre mesafede Güven Timleri tarafından yakalandı.

Atatürk Bulvarı İMÇ 1. Blok’ta bulunan bir banka şubesine saat 15.00 sıralarında gelen bereli bir kişi, silah tehdidiyle önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Soyguncu daha sonra veznede bulunan yaklaşık 41 bin TL ile 20 bin Dolar (Yaklaşık 30 Bin TL) aldı ve yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, güvenlik görevlisinden aldıkları eşkal bilgileri 20 yaşlarında, doğu şiveli, siyah bereli, 1,70 boylarında olan soyguncuyu yakalamak için çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattılar. Olay yeri inceleme ekipleri ise, bankada parmak izi çalışması yaptı.

Polisin çevrede yaptığı arama çalışmaları yaklaşık 45 dakika sonra sonuç verdi. Soyguncu, olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede Küçükpazar semtinde Güven Timleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 17 yaşındaki M.T.’nin üzerinde soygunda aldığı paralar ile birlikte kurusıkıdan bozma bilye atar tabanca ele geçirildi. Beyazıt Polis Merkezi’ne götürülen M.T. buradaki işlemlerinin ardından Üsküdar Çoçuk Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor...