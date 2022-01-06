Esenler’de kaçak işletilen sigara imalathanesine operasyon: 4 gözaltı

İstanbul Esenler’de, kaçak işletilen ve sigara üretimi yapılan imalathaneye yapılan operasyonda; 4 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 600 bin lira olan sigara sarma makinesi ile yüzlerce kilogram tütüne el konuldu.



Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan depoda kaçak olarak sigara üretimi yapıldığını tespit etmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Adrese yapılan baskında; piyasa değeri 600 bin lira olan toplamda 6 adet sigara sarma makinası, 290 kilogram paket halinde kıyılmış tütün, 60 kilogram açık kıyılmış tütün, 77 koli boş makaron, 500 paket doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Operasyonda, iş yeri sahibi Bekir B. ve çalışanlar Mansurova M., Tursun Palatova Ş., Mama Saliyev K. gözaltına alındı. (DHA)