Esenler’de eğitim arazisi Emniyet’e verildi, karşılığında eşdeğer arazi isteyen il milli eğitim müdürlüğüne Anadolu yakası yer gösterildi

AKP’li Esenler Belediyesi Meclisi, eğitim alanını, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün itirazına karşın “Emniyet hizmet alanına” dönüştürdü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aynı bölgede eşdeğer bir eğitim alanı sunulması gerekirken yeni yerin Anadolu yakasında gösterildiği ortaya çıktı. Müdürlük yeni yere itiraz etti.

Esenler Belediyesi’nin aralık ayı meclis oturumu gündemine gelen teklifte Menderes Mahallesi’ndeki alanın “ilköğretim eğitim alanı”ndan çıkarılarak “Emniyet hizmet alanı”na alınması istendi. İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yönetmeliğe atıfta bulunarak eğitim alanlarının kaldırılması veya küçültülmesinin ancak aynı bölge içinde eşdeğer yeni bir alan ayrılmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görüşüne karşın “bölgedeki yeşil alan ve güvenlik ihtiyacına yönelik çözüm getirilmesinin amaçlandığı” gerekçe gösterilerek teklif AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinın oluruyla kabul edildi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, CHP’li meclis üyesi Kemal Şahin, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün plan değişikliğiyle ilgili görüşü olumsuz. Eğitim için ayrılan bir yeri bu olumsuz görüşe rağmen ve Esenler’de okul eksikliği de varken nasıl uygun görebiliyorsunuz? Ayrıca eşdeğer olarak gösterdiğiniz arazi hangi ilçede açıklar mısınız” diye sordu.

Şahin’e yanıt veren ilçe belediyesinin imar komisyonu başkanı AKP’li Meclis üyesi Hakan Ciner, “Eşdeğer alan oluşturulması gerekir, yönetmelikte açıktır fakat bizim Esenlerimizde Emniyet alanına da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da kamu yararınadır” dedi.