Esendere Sınır Kapısı 24 saat hizmet verecek

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde bulunan Esendere Sınır Kapısı bugün itibarıyla 24 saat hizmet veremeye başladı. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, yaşanan olumlu gelişmenin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından \'Yap, İşlet, Devret\' modeliyle 2013 yılında 51 bin 500 metrekare alan üzerinde Esendere Gümrük Müdürlüğü hizmet kompleksi yapımına başlandı. 2016 yılında tamamlanan hizmet kompleksi, yaklaşık 40 milyon liraya mal oldu. Yüksekova\'da PKK\'lı teröristler tarafından kazılan hendek ve kurulan barikatların kaldırılması için 14 Mart 2016\'da \'Şehit Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu\' başlatıldı. Bu operasyonlar sırasında Esendere Sınır Kapası\'nın açık olduğu saatler ise sabah 08.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi. Operasyonların ardından ise süre uzatılarak 08.00 ile 22.00 arasına alındı.

Esendere\'de uzun süredir devam eden mevcut uygulamaya bugün itibarıyla son verildi. Sınır kapısı artık 24 saat hizmet verebilecek. Yüksekova TSO Başkanı Salih Özdemir, kapının sürekli açık tutulması için yaklaşık 2 ay önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'na taleplerini ilettiklerini, bu talebin de olumlu karşılandığını belirtti. Bakan Bülent Tüfenkci\'ye yaşanan olumlu gelişmeden dolayı teşekkür eden Özdemir, kapının bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

\"Cumhurbaşkanımızın İran\'a yapmış olduğu ziyaretin ardından bu gelişmelerin yaşanması bize mutluluk yaşattı. 7 gün 24 saat kapının hizmet vermesi bizler için hayırlı olacak. Burada günübirlik çalışan vatandaşlarımız evlerine ekmek götürebilecekler. Bir arzumuz daha var: Şu an Yüksekova Gümrük Müdürlüğü B kategorisindedir ama bizm talep ettiğimiz A kategorisiydi. A kategori dediğimiz zaman içerisine hem italat hem ihraçat giriyor. Tüm iş ve işlemleri yapabileceğiz kapasiteye getirilmesi talebimizdir. Umuyoruz Esendere Sınır Kapısı eski iş ve işlemlerine döner. 2014 yılında Esendere Sınır Kapımızdan 389 milyon dolar ihraçat yapıldı; ithalat demiyorum. Bu bizim için çok önemli bir rakamdır. Sınır kapımızdan 45 kilometre sonra İran İslam Cumhuriyeti Batı Azerbaycan başkenti var. Bu bizim için çok cidddi bir pazar. Pazarlardan faydalanmak istiyoruz.\"



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