Esenboğa’da bir milyon dolarlık kriz

T24 - Umre yolcularını almak için Suudi Arabistan Havayolları’na ait yolcu uçağının motoru kürenmiş karlara vurdu. Suudi Arabistan Havayolları, oluşan 1 milyon dolarlık zararın tazminini istedi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'na umre yolcularını almak üzere gelen Suudi Arabistan Havayolları'na ait Boeing 747-400 tipi yolcu uçağı, kalkış için pist başına ilerlerken sağ kanattaki dış motorunu kürenmiş karlara vurdu. Uçağın motorunda ciddi hasar meydana gelmesi nedeniyle pilotlar kalkıştan vazgeçti. Yolcular Suudi Arabistan'dan getirilen yeni bir uçakla götürülebildi. Suudi Arabistan Havayolları, oluşan 1 milyon dolarlık zararın tazminini istedi.

Küreme hatası

Yapılan incelemede, kar mücadelesini yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekiplerinin uçağın piste gitmesini sağlayan taksi yollarındaki küreme işlemini yaparken karı yanlış bölgeye topladığı ortaya çıktı. Normalde uçağın emniyetle geçeceği, temiz olması gereken bölüme yanlışlıkla yığılan karın pilotların fark etmesinin çok zor olduğu belirtilirken uçağın sağ kanadının dış kısmında bulunan motorda ciddi hasar meydana geldi.

Uçak hemen çekilerek teknik incelemeye alındı. Suudi Arabistan Havayolları'yla yapılan görüşme sonrasında uçağa yedek motor İsviçre'de bulundu. Bir başka 747 Jumbo Jet ile yedek motor Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Zarar 1 milyon dolar

Oluşan hasar ve yeni motor temininin toplam 1 milyon dolara mal olması nedeniyle Suudi Arabistan Havayolları DHMİ'den bu parayı talep etti. Uzmanlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ekiplerinin hazırlayacağı rapor sonrasında konunun netleşeceği söyledi.

DHMİ önce itiraz etti

Suudi Arabistan Havayolları'na sigorta hizmeti veren şirketin zarar karşılığı talep ettiği 1 milyon dolara önce DHMİ yetkilileri itiraz etti. Pilotların emniyetli sahadan geçmediğini belirten DHMİ'ye karşı sigorta şirketi çekilen fotoğraflar ile olayın olduğu tarihin uydu fotoğraflarını sunarak karın yanlış bölgede toplandığını ispatladı.