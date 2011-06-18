-ESENBOĞA VE SAMSUN YOLUNA DİKKAT ANKARA (A.A) - 18.06.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havaalanı yolunun modifiye bitümlü asfalt aşınma tabakasıyla Samsun yolunun modifiye asfalt kaplama çalışmalarına 20 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, havaalanı yolunda daha önce asfalt yenileme çalışması yapıldığı, okulların kapanmasının hemen ardından, son tabaka olan modifiye aşınma tabakasının serimine başlanılacağı belirtildi. Başkentte trafik akışının ve sürücülerin etkilenmemesi için şehrin ana giriş yollarındaki asfalt yenileme çalışmalarının yapımı için okulların kapanmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, Samsun yolunun modifiye asfalt kaplama çalışmalarına yine 20 Haziran Pazartesi sabahından itibaren başlanılacağı bildirildi. Esenboğa Havaalanı yolunda yapılacak modifiye bitümlü asfalt aşınma tabakası kaplama çalışmaları süresince yolun çalışma yapılan kesiminin trafiğe tamamen kapatılacağı, trafiğin diğer istikamete aktarılıp çift yönlü olarak sağlanacağı ifade edilen açıklamada, çalışmaların yaklaşık bir aylık süre içinde tamamlanmasının planlandığı, hava koşulları uygun olduğu sürece çalışmaların 24 saat üzerinden kesintisiz devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, Samsun 19 Mayıs Bulvarı'nda ise öncelikle yolun yüzeyinde ağır trafik sebebiyle oluşan ondülasyon, lastik izleri ve oturmaların giderilmesi amacıyla trimer (kazı) çalışmasına başlanacağı, kazı çalışmasından sonra bitümlü sıcak karışım binder düzeltme tabakasıyla yol yüzeyinin kaplanacağı, yaklaşık bir ay sürecek olan bu çalışmalar yürütülürken, çalışma yapılan kesimde yolun sadece iki şeridi trafiğe kapatılarak, trafik akışının aynı kesimin diğer iki şeridinden kontrollü olarak verileceği kaydedildi. Samsun yolunun her iki kesimindeki binder tabakası asfalt kaplama çalışmalarının tamamlanmasının ardından, modifiye bitümlü asfalt aşınma tabakası yapılacağı, bu çalışmalar süresince Samsun yolunun bir yönünün tamamen trafiğe kapatılarak, trafiğin diğer istikametten çift yönlü olarak verileceği, Esenboğa yolu çevre yolu köprüsünden havaalanı arasıyla Samsun 19 Mayıs Bulvarı çevre yolu köprüsü–Aydınlıkevler Kavşağı arasında kalan kesimlerde 24 saat üzerinden kesintisiz olarak yürütülecek olan modifiye bitümlü asfalt kaplama çalışmaları sırasında, sürücü ve yayaların emniyeti için gerekli olan trafik işareti ve yön levhalarının, karayolları standartlarına göre konuşlandırılacağı ve şehrin muhtelif yerlerine asılacak bilgilendirme afişleriyle de vatandaşların uyarılacağı bildirildi.