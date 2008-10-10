Eşekleriyle birlikte yaşıyorlar

İngiltere’de Tim ve Jackie Ferrier isimli hayvansever çift, evlerinde iki eşekle yaşıyor.



Üç senedir hayvansever çiftle vakit geçiren eşekler mutfağa kadar girebiliyor, tabaktan yemek yiyor, şöminenin başında uyuyorlar.

Başta çevrenin tepkisini çeken çift, Holly ve Charlie adlı eşekleriyle aynı evi paylaşmaktan memnun olduklarını söylüyor. Eşeklerinin çok uyumlu olduğunu söyleyen iki çocuk annesi Jackie, "Hiçbir zaman sorun çıkartmadılar. Gürültü yapmıyorlar, bağırmıyorlar. Onları bir şekilde eğitmeye çalıştık. Sanırım bunda başarılı da olduk" dedi.

Çift, 5 dönümlük arazilerinde sadece eşeklere değil, 29 adet hayvana da bakıyor.

