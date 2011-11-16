Eşeklere teşvik için Meclis kapısında

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Hürriyet'in haberine göre, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mehmet Daniş’i ziyaret eden Aksu,eşeklerin çiftlik hayvanı kategorisine alınarak, bu sınıftaki hayvanlara verilen teşvikten yararlanmasını istedi.Aksu, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü ile imzaladıklarıdilekçeyi Daniş’e sundu. MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ı da ziyaret eden Aksu, “Tüzel tanımının yapılması gerekir, çünkü nesli tükenmekte. Tüzel tanımı olmadığı için teşvik de edilmiyor” dedi.Aksu, ilerleyen haftalarda Cem Yılmaz ile birlikte bir eşekle Meclis’e gelmeyi planladıklarını söyledi.