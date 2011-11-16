T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eşeklere teşvik için Meclis kapısında

Dondurmam Gaymak filminin yönetmeni Yüksel Aksu, “eşeklerin ırk çeşitliliğinin korunması” için Meclis’in kapısını çaldı.

16 Kasım 2011 02:00


T24- Dondurmam Gaymak filminin yönetmeni Yüksel Aksu, “eşeklerin ırk çeşitliliğinin korunması” için Meclis’in kapısını çaldı.




Hürriyet'in haberine göre, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mehmet Daniş’i ziyaret eden Aksu,
eşeklerin çiftlik hayvanı kategorisine alınarak, bu sınıftaki hayvanlara verilen teşvikten yararlanmasını istedi.


Aksu, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü ile imzaladıkları
dilekçeyi Daniş’e sundu. MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ı da ziyaret eden Aksu, “Tüzel tanımının yapılması gerekir, çünkü nesli tükenmekte. Tüzel tanımı olmadığı için teşvik de edilmiyor” dedi.


Aksu, ilerleyen haftalarda Cem Yılmaz ile birlikte bir eşekle Meclis’e gelmeyi planladıklarını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24