Eşeklere davullu zurnalı köy düğünü!

T24 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir Türk ve bir İngiliz, eşekleri için davullu zurnalı köy düğünü yaptı.





Fethiye'nin Kargı köyünde yaşayan Enver Yalçın'ın, ''Duman'' adını verdiği eşeği ile Fethiye'de 4 yıldır yaşayan İngiliz Elaine-Michael Adkin çiftinin eşekleri ''Linda'' için düğün töreni düzenlendi.





Düğünde ilk olarak ''Duman'', davul zurna eşliğindeki yaklaşık 200 araçtan oluşan konvoy ile 10 kilometre uzaklıktaki ''kız evine gelin almaya'' götürüldü. Yol boyunca alkışla karşılanan konvoyda Türk ve İngiliz bayrakları dalgalandırıldı.





Daha sonra beş kişi tarafından araca güçlükle bindirilen eşekler, düğünün yapılacağı Kargı köyüne götürüldü.





Burada, eşekler için çok sayıda turist ve vatandaşın da katıldığı köy düğünü yapıldı.





''Duman''ın sahibi Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:





"Yaşlı eşekler trafik kazalarına kurban gidiyor. Bende şu anda yaşlı 6 eşek var. Dünürlerim yaşlı eşeğine site içerisinde bakamayacaklarını söyleyince, talip oldum. Eşekler yıllarca çift sürdü, yük taşıdı, savaş zamanında cepheye mermi götürdü, insanlığa hizmet etti. Eşek nesli yok oluyor, üremeleri engelleniyor. Buna dikkati çekmek istedim. Amacımız, onların da birer canlı olduğunu hatırlatmak.''

