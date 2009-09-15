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'Eşekler de mektep bitiriyor'

Amerika'da okuyacak olan Kayacı'nın babası, mankenin Harvard'a misafir öğrenci olarak gideceğini duyunca ağır konuştu.

15 Eylül 2009 03:00

Amerika'da okuma hayalini gerçekleştiren Aysun Kayacı'nın babası, mankenin Harvard'ta misafir öğrenci olarak okuyacağını duyunca ağır konuştu.

Yatay geçiş yaptığını iddia eden Kayacı'nın Harvard'da misafir öğrenci olarak okuyacağı ortaya çıkınca babası Selahattin Kayacı'dan zehir zemberek açıklamalar geldi. Kızıyla arasındaki kavga bir türlü bitmeyen baba Kayacı oldukça ağır konuştu.

Harvard'lı oldun ama adam olamadın

Selahattin Kayacı, "Mektep bir şey öğretmiyor insanlara, hayat bir şeyler öğretiyor. Önce insan olsun. Her Harvard'ı kazanan adam olur diye bir şey yok. Eşekler de mektep bitiriyor. Okul bitiren birçok eşek var. Bu memleketin okumuş adamalara ihtiyacı var ama adam gibi adamlara da ihtiyacı var" diyerek eleştiride bulundu. Kızının Harvard'ı sınavla değil parayı vererek kazandığının altını çizen baba Kayacı, "Parayı veren zaten okuyor" diye konuştu.

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