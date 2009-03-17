Eşek sırtında protesto

Adana’da, ‘Biz Fırıldak Değiliz’ ve ‘Bu Tekere Çomak Sokmayın’ tanınan Bağımsız Aday Abdurrahman Boztaş, 553 milyon dolar harcanmasına rağmen 12 yıldır inşaatı tamamlanamayan Adana Metro Projesi’ni güzergah boyunca eşek sırtında giderek protesto etti.





‘Metro’ adını verdiği eşekle Valilik istasyonunda kısa mesafe protesto yürüyüşü gerçekleştiren Boztaş, bu eylem için bazı kişilerden tehdit aldığını, taraftarlarının yoğun talebi karşısında kısa mesafeli de olsa protesto yaptığını söyledi.



Eşeğinin sırtında ilerlerken, yoldaki vatandaşların ilgisini çeken Abdurrahman Boztaş, niye böyle dolaştığını soranlara “Bitmek bilmeyen metroyu, metro isimli eşeğimle protesto ediyorum” dedi.



Adana’nın musluk suyunun şişelenip satılması konusunda yaşanan polemiklere de katılan Boztaş, bu projenin aslında kendisine ait olduğunu, 2004 seçimlerinde Çatalan Suyu’nun şişelenip satılabileceğini açıkladığını dile getirdi.

