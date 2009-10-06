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Çevre

Eşek gibi çalışır yine de santrali kurdurmayız!

Kırıkköy’de kurulmak istenen 2. termik santral için zemin etüt çalışması yapmak isteyen şirkete köylüler sert tepki gösterdi.

06 Ekim 2009 03:00

Muğla’nın Yatağan İlçesi’ne bağlı Kırıkköy’de kurulmak istenen 2’nci termik santral öncesinde zemin etüt çalışması yapmak isteyen şirkete köylüler sert tepki gösterdi.

Yatağan ve Muğla Jandarma Komutanlığı’ndan yaklaşık 100 jandarma ve komando köye sevk edilerek arbede çıkması önlendi. Köyün giriş ve çıkışlarındaki yollar jandarma tarafından kapatılırken, geçişler kontrollü yapıldı.

Eyleme odun yüklü eşeği, köpeği ve engelli oğlu 24 yaşındaki Birol Cengiz ile katılan evli ve 5 çocuk, 9 torun sahibi 66 yaşındaki Hayriye Cengiz ise santralin kurulmasına başından beri karşı olduklarını söyledi. Cengiz, zeytinlikler arasına kurulacak santralin köyü cehenneme çevireceğini belirterek, şöyle dedi: “Birinci santral yüzünden zaten her evde bir kanser ve astım hastası var. Kanserden ölüsü olmayan ev yok. İşte bu eşek gibi çalışır santrali buraya kurdurmayız. Ölürüz de zeytinlik arazilerin ortasına santral kurdurmayız, toprağımızı santrale kurban vermeyiz. Hükümet kendi akrabalarına ve yandaşlarına peşkeş çekecek diye yöredeki 50 bin kişi zehirlenerek öldürülmek isteniyor.’’

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