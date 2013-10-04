Eşek arıları Çin'de 42 can aldı

Çin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şensi eyaletinde temmuz ayından bu yana 42 kişi eşek arısı sokması sonucu hayatını kaybetti. Yaz boyunca 1640 kişi yaralanırken 206 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Eşek arılarının birden bire neden insanlara saldırmaya başladığı ise belirsizliğini koruyor.

Çin basınında yer alan haberlere göre eşek arıları yaz ve sonbahar mevsiminin ilk aylarında tarlalardaki çiftçilere saldırmaya başladı. Ankang kentinde saldırıya uğrayan ve yaklaşık 2 aydır bir hastanede tedavi gören çiftçi Mu Conghui “Başımın üzerinden geçtiler ve bacaklarımın üzerine kondular. Hareket edemedim” diye konuştu. Çinli çiftçi, iki aydır bacaklarını hareket ettiremiyor.

Arılar başparmak boyunda

Çin Sağlık Bakanlığı insanlara saldıran arıların başparmak büyüklüğündeki Asya dev eşek arısı türünden olduğunu açıkladı. Michigan Üniversitesi zoologlarına göre bu türe ait bireylerin uzunluğu 3,5 cm ile 5,5 cm arasında değişiyor. Asya dev eşek arılarının kanat genişliği de 8 santimetreyi buluyor.

Asya dev eşek arılarının sokma sırasında bıraktığı zehir, bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden oluyor. Michigan Üniversitesi'nin verilerine göre Japonya'da her yıl yaklaşık 50 kişi bu türün saldırıları sonucu hayatını kaybediyor.

Ankang Orman Müdürlüğü'nden Huang Rongyao saldırıların arkasında iki ay süren kavurucu sıcaklar olabileceğini belirti. Sıcaklık dalgasının arıları daha etkin hale getirdiğini belirten Huang, eşek arılarının bitki örtüsünün değişmesi sebebiyle insanların yerleşim yerlerine doğru yayıldığını da vurguladı.