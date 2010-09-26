Eşek adasındaki tavşanlar açlıktan ölüyor

T24

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü'nün Gölyaka beldesi kıyısına yaklaşık 2,5 kilometre mesafede yer alan ve bir zamanlar bölgedeki eşeklerin bırakılması nedeniyle ismini buradan aldığı belirtilen Eşek Adası'na, geçtiğimiz yıllarda bir miktar tavşan bırakıldı.



Yaklaşık 140 dekarlık alana sahip ıssız adayı mesken tutan tavşanlar, bölgenin milli park olması nedeniyle av baskısı olmayınca hızla çoğaldı. Ancak, adada tavşanlar için en büyük sıkıntı havalar soğuyup bitki örtüsü ortadan kalkınca yaşanmaya başlandı. Çayır ve otlarla beslenen tavşanlar sonbahar mevsimi gelince açlık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.



Konya İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekipleri açlık yüzünden koşu ve hareketlerinde sorunlar gözlenen tavşanlara, beslenmeleri için adaya getirdikleri kırık buğday dolu çuvalları adada bulunan ağaç diplerine döktü.



Beyşehir Gölü'nde balıkçılık yapan Ekrem Güzel, adaya sadece, balık tutmaya gelen olta tutkunlarının ve balıkçı teknelerinin uğradığını ifade etti.



Önceki yıllarda adaya 8-10 tane tavşanın bırakıldığını hatırlatan Güzel, şunları kaydetti:

''Türlerini fazla bilmiyorum ama beyaz, gri, kahverengi, siyah renkte olanları var. Tavşanlar zaten hızlı üreyen hayvanlar. O yüzden, burada da hızla çoğalacakları bir ortam var. Sayıları 200'ün üzerine ulaşınca adada adeta kabına sığamaz hale geldiler. Burada doğadaki bitki örtüsü ile besleniyorlar.



Yiyecek bulamadıkları zaman da ağaçların kabuklarını yemeye başlıyorlar. Kış mevsimi öncesinde, zaman zaman adaya gelerek, onlara yonca ve kuru ot bırakıyoruz. Ama bu yeterli olmuyor. Bu mevsimlerde açlıkla karşı karşıya kalıyorlar. Milli parkların, bu anlamda yemle besleyerek sahip çıkması çok güzel.''



Gölyaka Belediye Başkanı Ramazan Erdoğan ise adaya bırakılan Yeni Zelanda türü olduğu belirtilen tavşanların, bölge insanının korumacı yaklaşımı sayesinde neslinin giderek çoğaldığını söyledi.



